Microsoft, Apple и Google с сервисом Meet включены в реестр организаторов распространения информации

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) включил компании Google, Apple и Microsoft в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), которые обязаны хранить сведения о сообщениях пользователей и предоставлять их по запросам спецслужб.

Согласно информации в реестре ОРИ, компания Google со своим облачным сервисом для аудио- и видеозвонков, а также онлайн-конференций Google Meet была включена в него 26 января 2026 года.

Apple Inc. и Microsoft Corporation были выключены в реестр 2 октября.

В карточке Apple в описании сервиса apple.com указана "Разработка и предоставление программного обеспечения", в карточке Microsoft (microsoft.com) - "Экосистема с программным обеспечением, аппаратными решениями и облачными сервисами для физических и юридических лиц".

Согласно правилам, утвержденным постановлением правительства РФ от 12.11.2020 № 1824, РКН формирует требования в адрес ОРИ на основании обращений федеральных органов власти, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ; со дня получения требования компания обязана в течение 10 рабочих дней уведомить ведомство о начале осуществления деятельности в качестве ОРИ.

По закону "Об информации" (статья 10.1), ОРИ является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информсистем или компьютерных программ для приема, передачи, доставки, обработки электронных сообщений интернет-пользователей. ОРИ обязаны уведомить РКН о начале своей деятельности в качестве таковых.

18 июля 2024 года было принято постановление правительства, согласно которому РКН получил право самостоятельно вносить лицо в реестр ОРИ в случае наличия вступившего в силу решения суда о повторном неисполнении компанией обязанности по такому уведомлению.

13 декабря 2024 года РКН заблокировал на территории РФ мессенджер Viber "в связи с нарушением требований российского законодательства к ОРИ, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации".

19 декабря 2024 года в реестр ОРИ были принудительно включены 12 мессенджеров, в том числе WhatsApp, Skype и Wire. 21 февраля 2025 года в реестр была принудительно включена американская компания Cloudflare.

С 1 июля 2018 года организаторы ОРИ в рамках реализации так называемого "пакета Яровой" обязаны полгода хранить данные пользователей (переписку, аудио- и видеосообщения) и предоставлять их по запросу спецслужб. Кроме того, с 1 января 2026 года ОРИ обязаны в течение трех лет хранить данные о фактах передачи сообщений (их логи) для предоставления по запросу спецслужб. В настоящее время в реестр включены несколько сотен компаний.