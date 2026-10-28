Под российский контроль перешли два села в Харьковской и Сумской областях

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российская армия установила контроль над двумя населенными пунктами в Харьковской и Сумской областях, заявило Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Север" в ходе активных действий освободили населенные пункты Алисовка Харьковской области и Бариловка Сумской области", - заявило министерство.

По информации Минобороны РФ, в Харьковской области нанесены удары по ВСУ в районе населенных пунктов Избицкое, Старый Салтов, Бугаевка и Рубежное.

"В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лужки и Суходол", - сообщило министерство.

По его его данным, в зоне действий группировки "Север" за сутки Украина потеряла почти 200 военнослужащих.