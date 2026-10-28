На поддержку разработчиков вакцин для животных направят до 2 млрд рублей

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ в среднесрочной перспективе направит до 2 млрд рублей на оснащение научных центров, которые занимаются разработкой вакцин для животных.

В рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" государственные научные центры ведут разработку новых современных вакцин. На оснащение учреждений в среднесрочной перспективе предусмотрено порядка 2 млрд рублей из федерального бюджета, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании постоянно действующей противоэпизоотической комиссии правительства. Слова вице-премьера передала его пресс-служба.

Отметив, что в настоящее время мясная и молочная продукции из РФ поставляется в более 100 стран мира, Патрушев заявил, что в связи с этим обеспечение ветеринарной безопасности является принципиально важным направлением для сохранения передовых позиций российского животноводства.

"Одним из ключевых инструментов в данном случае является эффективная вакцинация поголовья. Правительство на системной основе поддерживает создание вакцин и лекарственных средств для ветеринарного применения", - сказал вице-премьер.

Патрушев напомнил, что самообеспеченность РФ мясом на протяжении ряда лет превышает 100%. В настоящее время идет работа над достижением ориентира доктрины продовольственной безопасности по молоку (90%).

По итогам заседания вице-премьер отметил, что регионам важно постоянно следить за текущей ситуацией в области ветеринарного благополучия и совместно с Минсельхозом и Россельхознадзором держать на контроле вопрос повышения эффективности учета поголовья.