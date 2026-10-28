Мантуров сообщил об успешных испытаниях прототипа метанового двигателя ракеты "Амур-СПГ"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Прототип метанового двигателя ракеты "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью успешно прошел огневые испытания, сообщил на правительственном часе в Совете Федерации первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Продолжается разработка ракеты "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью. Прототип ее метанового двигателя уже прошел огневые испытания, - сказал он. - Одновременно ведется создание новых средств выведения. В рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек" в конце апреля состоялся первый испытательный пуск новейшей ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" с самым мощным в мире жидкостным двигателем РД-171МВ",.

27 октября заместитель гендиректора "Роскосмоса" Борис Глазков сообщил, что пуск "Союза-5" в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек" привлек значимое количество потенциальных иностранных заказчиков. По его словам, заказчики обращаются не напрямую в "Роскосмос", а к казахстанской стороне: "Но это совместный проект, ракета сделана в России. Поэтому здесь спрос есть и сотрудничество неизбежно, в том числе и для нас".

11 августа временно исполняющий обязанности генерального директора Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Леонид Михайленко заявил, что проектирование ракеты-носителя "Амур-СПГ" завершено.

В "Роскосмосе" сообщали, что начало летных испытаний ракеты-носителя "Амур" запланировано на 2031 год.

1 апреля гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что демонстратор первой многоразовой ступени ракеты "Амур-СПГ" планируется представить в течение полутора-двух лет.

3 июня 2025 года Баканов заявлял, что первая ракета "Амур" с многоразовой ступенью будет готова к концу 2027 года - началу 2028 года.

Космический ракетный комплекс "Амур-СПГ" создается на космодроме Восточный, он должен проектироваться с учетом возможности управляемого спуска первой ступени ракеты и последующего многоразового ее использования для выведения космических аппаратов. Сообщалось, что возвращаемую первую ступень ракеты можно будет использовать до 50 раз.

"Амур-СПГ" должен заменить действующее семейство ракет-носителей "Союз-2".