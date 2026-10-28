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Индонезия заинтересовалась современными российскими рыбопромысловыми судами

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Россия в последние годы увеличивает строительство современных рыбопромысловых судов. Ряд стран, в частности Индонезия, проявили к ним интерес, сообщил президент Владимир Путин, посещая выставку в рамках саммита "Россия - Африка".

"Мы начали строительство судов. Такие крупные предприятие по добыче и переработке рыбных ресурсов. Некоторые наши друзья и партнеры, например Индонезия, очень заинтересовались", - сказал президент.

По его словам, таких крупных судов, которые добывают рыбы и сразу же в море ее перерабатывают, не строил даже Советский Союз. "Современные, эффективные очень суда. Обращаем ваше внимание на то, что у нас это есть", - заявил Путин, обращаясь к зарубежным коллегам.

В России с 2017 года действует программа строительства флота под инвестквоты. Как считают в Росрыболовстве, этот механизм доказал свою востребованность: построено уже 58 судов, из которых 29 - рыбопромысловых, 29 - краболовов. Кроме того, строятся береговые рыбоперарабатывающие заводы и объекты инфраструктуры. Программа нацелена на обновление до 70% промысловых и перерабатывающих мощностей в двух основных бассейнах - Дальневосточном и Северном.

Индонезия Африка Владимир Путин Росрыболовство
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