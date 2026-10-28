Лавров 2-3 ноября посетит Минск для участия в конференции по евразийской безопасности

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Сергей Лавров на следующей неделе примет участие в международной конференции по евразийской безопасности в Минске, сообщила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"2-3 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров по приглашению министра иностранных дел Республики Беларусь посетит с рабочим визитом Минск во главе российской делегации для участия в Четвертой международной конференции по евразийской безопасности", - сказала она.

Как отметила Захарова, в конференции принимают участие "высокие должностные лица, руководство исполнительных структур, действующих на континенте интеграционных объединений, таких как Союзное государство, ОДКБ, СНГ, ШОС".

По словам представителя МИД, в своем выступлении Лавров уделит внимание "путям реализации российской инициативы формирования архитектуры евразийской безопасности, а также вопросу разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в ХХI веке".