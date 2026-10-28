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Лавров заявил о готовности расширять дипломатическое присутствие стран Африки в РФ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Россия видит встречные шаги со стороны государств Африки по расширению их дипломатического присутствия в Москве и способствует этому, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе рабочего завтрака с главами внешнеполитических ведомств африканских государств в среду.

"Отражением того значения, которое Африка имеет для российской внешней политики, является расширение нашего дипломатического присутствия на континенте", - приводятся слова Лаврова на сайте министерства.

Министр напомнил, что сейчас в регионе действуют 48 посольств РФ.

"С удовлетворением видим встречные шаги наших африканских друзей, которые тоже заинтересованы в открытии своих дипломатических представительств в Москве. Мы этому всячески способствуем", - отметил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Россия готова "и дальше делиться российскими компетенциями, помогать укреплять независимость и суверенитет" африканских стран.

"Это объективная историческая тенденция формирования многополярного мира", - заметил он.

Сергей Лавров Африка МИД
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