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Углубленную диспансеризацию ветеранов боевых действий предлагается включить в программу госгарантий

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Минздрав России разработал проект Программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2027 г. и на плановый период 2028-2029 гг.; в нее предлагается включить отдельную углубленную диспансеризацию ветеранов боевых действий, сообщили в пресс-службе министерства.

"В программу предлагается включить отдельную углубленную диспансеризацию ветеранов боевых действий, в которую войдут более 14 исследований и 7 приемов врачей", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Помимо этого, предлагается закрепить в программе необходимость обоснования и согласования с Минздравом РФ и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФФОМС) изменения территориальных программ госгарантий бесплатной медпомощи в части нормативов объема медпомощи и нормативов финансовых затрат на единицу объема медпомощи.

Проект Программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2027-2029 гг. направлен на повышение доступности медпомощи, в том числе с применением высокотехнологичных, прорывных технологий, включая персонифицированные технологии лечения онкозаболеваний и вспомогательные репродуктивные технологии, добавили в Минздраве.

Минздрав Федеральный фонд обязательное медицинское страхование (ФФОМС)
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