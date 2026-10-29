Госдума рассмотрит в I чтении проект бюджета РФ на 2027-2029 гг.

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг планирует рассмотреть в первом чтении законопроект "О федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов".

Документ (N615-9) правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября.

Планируется, что с докладом выступит заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов.

Доходы федерального бюджета в 2027 г. прогнозируются в объеме 43,3 трлн руб., в 2028 г. - 45,83 трлн руб., в 2029 г. - 48,62 трлн руб. Расходы запланированы в размере 48,74 трлн руб., 50,95 трлн руб. и 53,87 трлн руб. соответственно. Дефицит бюджета составит 5,44 трлн руб. (2,2% ВВП) в 2027 г., 5,12 трлн руб. (1,9% ВВП) в 2028 г. и 5,25 трлн руб. (1,9% ВВП) в 2029 г.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, бюджетная политика будет формироваться в логике "бюджетных правил", которые предполагают, что в 2027-2030 годах базовая цена нефти для целей бюджетного правила устанавливается в размере $50 за баррель с выходом на нулевой первичный структурный дефицит бюджета к 2029 году.

Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого в 2027 году объема ВВП в 248,323 трлн рублей, в 2028 году - 263,724 трлн рублей, в 2029 году - 281,674 трлн рублей, а также инфляции до 4% на все три года.

В заключении на законопроект комитет Госдумы по бюджету и налогам признает, что регионы не получили к сроку (20 августа) распределение федеральных субсидий из-за неопределенности с доходами бюджета, это стало негативным фактором для планирования. Комитет настаивает, что такое исключение допустимо только в нынешнем бюджетном цикле, предлагает распределить межбюджетные трансферты регионам ко второму чтению проекта бюджета РФ. Одновременно предлагается приостановить сроки внесения бюджетов регионов из-за отсутствия распределения трансфертов. Действующая статья 185 Бюджетного кодекса РФ обязывает высшие исполнительные органы регионов вносить в законодательные собрания проекты законов о региональном бюджете и бюджете территориального внебюджетного фонда не позднее 1 ноября текущего года, а местные администрации - проекты решений о местном бюджете не позднее 15 ноября.

Всего проект бюджета предусматривает межбюджетные трансферты регионам в объеме 3,61 трлн руб. в 2027 г., 3,62 трлн руб. в 2028 г. и 3,55 трлн руб. в 2029 г. Дотации на 2027 г. составят 1,43 трлн руб., что на 60,8 млрд руб. больше, чем было заложено на 2026 г. в проекте бюджета на 2026-2028 гг. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сохраняются на уровне 2026 г. - 1,14 трлн руб. ежегодно. Дотация на поддержку сбалансированности региональных бюджетов вырастет почти втрое - с 50,8 млрд руб. до 142,7 млрд руб., из них 100 млрд руб. планируется направить регионам в сложной финансовой ситуации. Субсидии регионам на 2027 г. составят 1,6 трлн руб., субвенции - 387,4 млрд руб., иные межбюджетные трансферты - 194,8 млрд руб.

Комитет отмечает, что рост отношения государственного долга к ВВП с 19,9% по оценке на конец 2026 г. до 24,1% на конец 2029 г. и увеличение доли обслуживания долга в расходах с 9,4% в 2027 г. до 10,5% в 2029 г. требуют увязки программы заимствований с расходами на обслуживание и графиком погашения. "Комитет обращает внимание, что в условиях, когда темп роста расходов на обслуживание государственного долга почти в 2,5 раза превосходит общий темп роста расходов, важным условием финансовой устойчивости бюджетной системы становится проведение взвешенной долговой политики, а также разумное распределение объема заимствований во времени, то есть согласование проведения аукционов по российским долговым бумагам с фактическими возможностями и глубиной рынка", - говорится в заключении.

Расчет нефтегазовых доходов на 2027-2029 гг. основан на консервативных оценках, однако с учетом непредсказуемой ситуации в мировой экономике сохраняется риск их неполного поступления, отмечает комитет.

Комитет также считает необходимым формировать предложения по уточнению или отмене неэффективных налоговых льгот, а также определять срок действия налоговых льгот при их установлении.

Ко второму чтению комитет предлагает рассмотреть увеличение финансирования субсидий на льготные автокредиты, которые в 2027 и 2028 гг. сокращаются на 65% относительно объемов, заложенных в действующем законе о бюджете. Комитет также указывает на необходимость оперативно проработать меры в связи с рисками выпадающих доходов и неисполнения расходов из-за срыва крабовых аукционов осенью 2026 г. Как сообщил на заседании комитета 20 октября аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов, крабовые аукционы, которые должны были пройти 15 октября этого года, не состоялись. Доходы от аукционов по продаже долей квот добычи крабов, предоставленных в инвестиционных целях, в 2026 г. оценивались в размере 49,2 млрд руб., в 2027 г. - 31,5 млрд руб., в 2028 г. - 41,7 млрд руб.

Кроме того, комитет предлагает предусмотреть средства на субсидии льготникам на покупку и установку газового оборудования при догазификации не ниже уровня 2026 г. В проекте бюджета на 2027-2029 гг. такие средства не заложены. В 2026 г. на эти цели было выделено 2,2 млрд руб.