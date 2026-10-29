Госзакупки зерна в интервенционный фонд стартуют в РФ 29 октября

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Госзакупки зерна в государственный интервенционный фонд начинаются в РФ 29 октября.

Интервенции, предложенные Минсельхозом, направлены на поддержку аграриев в условиях снижения спроса на зерно из-за проблем с экспортной логистикой в Азово-Черноморском бассейне. Проведение госзакупок было поддержано президентом Владимиром Путиным.

Как сообщал Минсельхоз, объем интервенций может составить до 3 млн тонн. Госагентом по их проведения является "Объединенная зерновая компания" (ОЗК). Торги будут проводиться на Национальной товарной бирже (НТБ) в формате аукциона. "Ценовой диапазон выстраивается сверху вниз: ОЗК устанавливает максимальную стоимость, а продавец либо подтверждает ее, либо предлагает ниже, конкурируя с другими участниками. Побеждает лучшая цена, договор заключается автоматически, зерно продавец отвозит на аккредитованный элеватор, деньги приходят от АО "ОЗК" на расчетный счет продавца", - сообщалось в документах биржи.

Согласно сводной ведомости аукционов, в первый день торгов объем закупок может составить 18,9 тыс. тонн. Стартовая цена пшеницы 3 класса определена в 11 тыс. рублей за тонну (без НДС), пшеницы 4 класса - в 10,8 тыс. рублей.

Аналогичный объем закупок предусмотрен и на запланированных на 2 ноября аукционах.

Как сообщили "Интерфаксу" в ОЗК, к настоящему времени к хранению зерна, закупленного в рамках интервенций, допущены 18 элеваторов. "Проверки мощностей для хранения зерна продолжаются. Кроме того, часть хранителей исправляют замечания, выявленные в ходе проверок. Список базисов будет меняться", - заявили в компании.

В настоящее время в фонде имеется 3,7 млн тонн зерна. Правительство РФ выделило дополнительно более 5 млрд рублей на обслуживание имеющегося в фонде зерна.

Механизм закупочных (закупка государством зерна) и товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При закупочных интервенциях государство выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление. При резком росте цен - продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание.

Закупочные интервенции в последний раз проводились в РФ в первой половине 2024 года, товарные - с августа 2024 года по июнь 2025 года.