Госдума рассмотрит в I чтении пакет бюджетных законопроектов на 2027-2029гг

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг планирует рассмотреть в первом чтении проект федерального бюджета на 2027-2029 гг. и сопровождающие его законопроекты, в том числе поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы, законопроект о налоге на сверхдоходы, а также проекты бюджетов Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Законопроекты правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять их в первом чтении.

Проект федерального бюджета (N615-9) предусматривает доходы в 2027 г. в объеме 43,3 трлн руб., в 2028 г. - 45,83 трлн руб., в 2029 г. - 48,62 трлн руб. Расходы запланированы в размере 48,74 трлн руб., 50,95 трлн руб. и 53,87 трлн руб. соответственно. Дефицит составит 5,44 трлн руб. (2,2% ВВП) в 2027 г., 5,12 трлн руб. (1,9% ВВП) в 2028 г. и 5,25 трлн руб. (1,9% ВВП) в 2029 г.

Поправки в Бюджетный кодекс (N616-9) снижают базовую цену на нефть в бюджетном правиле в 2027-2030 гг. до $50 за баррель. Кроме того, при угрозах безопасности стране или устойчивому функционированию ее экономики по решению президента бюджеты всех уровней смогут составляться и утверждаться на один год.

Поправки в Налоговый кодекс (N617-9) объединяют большинство доходов физлиц в одну совокупность налоговых баз с прогрессивной шкалой НДФЛ от 13% до 22%, предусматривают опережающую индексацию акцизов на 2027-2029 гг. и ставку налога на прибыль 35% для дивидендов, перечисляемых на счета типа "С". Доля участия, при которой лицо признается контролирующим КИК, увеличивается с 25% до 50%. Законопроект также существенно повышает налоговые штрафы, вводит с 2027 г. НДС по ставке 22% на товары электронной торговли, приобретаемые физлицами в третьих странах, и передает администрирование взносов на страхование от несчастных случаев на производстве налоговым органам.

Законопроект "О налоге на сверхдоходы" (N618-9) вводит налог для компаний, добывающих руды черных и цветных металлов, горно-химическое сырье и полупродукты, содержащие драгметаллы. Налог будет определяться исходя из объема добычи и превышения средней мировой цены полезного ископаемого в 2026-2028 гг. над средней ценой 2025 г. Ставка составит 30%, для золота - 20%. Поступления от налога ожидаются на уровне 200 млрд руб. ежегодно в 2027-2029 гг.

Законопроект об особенностях исполнения бюджетов в 2027 г. (N619-9) устанавливает МРОТ с 1 января 2027 г. в размере 28 тыс. 935 руб. и на три года приостанавливает его привязку к медианной зарплате. С 2027 г. при назначении единого пособия на детей по всей стране будут учитываться поступления на банковские счета и вклады заявителя и членов его семьи. Законопроект также ужесточает правила переселения из аварийного жилья.

Бюджет Социального фонда (N620-9) на 2027 г. сформирован с доходами 19,91 трлн руб. и расходами 19,88 трлн руб., профицит составит 31,3 млрд руб. Страховые пенсии планируется проиндексировать с 1 февраля 2027 г. на 6,8% и с 1 апреля дополнительно на 3,3%.

Бюджет ФОМС (N621-9) на 2027 г. предусматривает доходы в объеме 5,04 трлн руб., расходы - 5,21 трлн руб., дефицит - 168,05 млрд руб., который будет покрыт за счет переходящих остатков.