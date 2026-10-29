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Душанбе принял 25-е заседание регионального узла ВТамО RILO-Москва

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Представители таможенных служб и уполномоченных органов шести стран СНГ обсудили вопросы правоохранительного взаимодействия, обмена информацией и борьбы с контрабандой на 25-м заседании RILO-Москва, состоявшемся 28 октября в Душанбе, сообщает пресс-центр Таможенной службы при правительстве Таджикистана.

В заседании приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Участников заседания от имени начальника Таможенной службы при правительстве Таджикистана приветствовал первый заместитель начальника ведомства, генерал-майор таможенной службы Азим Хайдар Турсунзода.

Он отметил значимость национальных контактных пунктов RILO-Москва в обеспечении безопасности и стабильности государств-участников СНГ, а также в координации деятельности таможенных органов региона.

В числе приоритетных направлений сотрудничества были названы обмен правоохранительной информацией и противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, оружия, валюты, культурных ценностей и контрафактной продукции, а также другим таможенным правонарушениям.

Участники заседания рассмотрели вопросы повышения эффективности использования информационно-коммуникационных инструментов Всемирной таможенной организации (ВТамО), в том числе таможенной правоохранительной сети CEN и платформы CENcomm.

Кроме того, обсуждались подготовка аналитических материалов для выявления таможенных правонарушений и участие таможенных органов в международных специальных операциях по борьбе с контрабандой наркотиков и незаконным перемещением табачной продукции.

По итогам заседания участники утвердили приоритетные направления деятельности RILO-Москва на 2027 год.

RILO-Москва - региональный узел связи по правоохранительной работе ВТамО, обеспечивающий обмен правоохранительной информацией между государствами - участниками СНГ и странами - членами организации. Он входит в Глобальную сеть RILO, объединяющую 12 региональных узлов связи.

Деятельность RILO-Москва координируется Комитетом руководителей правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств - участников СНГ.

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