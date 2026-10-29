Житель Челябинской области получил 14 лет заключения за госизмену

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Центральный окружной военный суд вынес приговор жителю Челябинской области, признав его виновным в государственной измене, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Подсудимого приговорили к 14 годом лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, оставшейся части - в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на один год, говорится в сообщении.

Судом установлено, что обвиняемый по заданию представителя запрещенного в России украинского военизированного объединения занимался сбором разведывательной информации, в том числе проводил рекогносцировку объектов транспортной инфраструктуры региона.

Также подсудимый должен был предоставить сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Челябинской области.

Сотрудники УФСБ России по региону выявили и пресекли деятельность мужчины в декабре 2025 года.

Приговор в законную силу еще не вступил.