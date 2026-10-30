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Для гуманитарной миссии в Алешках организована колонна из 25 автобусов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что для вывоза людей из Алешек и помощи им организованы 25 автобусов и 9 машин скорой помощи.

"В случае, если кто-то из людей изъявят желание покинуть зону, то такая возможность будет полностью организована с соблюдением всех мер безопасности. Сегодня организована большая колонна, в которой находятся 25 автобусов, это по количеству на минимум 750 мест", - сказала Лантратова в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу.

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Она уточнила, что также организованы специальные автобусы для лежачих людей в случае необходимости.

"Мы подготовили таких порядка 30 мест, плюс дополнительно 9 машин скорой помощи. С нами работает более 50 сотрудников - это медики, фельдшера, которые готовы оказать необходимую помощь. В каждом автобусе есть вода, сухие пайки и для людей в случае необходимости горячие термосы и возможность поесть", - пояснила Лантратова.

Она отметила, что также предусмотрена возможность вывоза домашних питомцев.

"Мы знаем о том, что люди говорили о том, что некоторые хотят взять с собой домашних питомцев. Этот момент мы тоже обсуждали, предусмотрели, поэтому будет организован отдельный автобус с клетками для тех, которые хотят вывезти с собой своих домашних питомцев", - сказала омбудсмен.

Она добавила, что "во избежание провокаций будет полная безопасность с точки зрения личных вещей, багажа".

Яна Лантратова Алешки
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