Запущены первые перевозки по цифровым документам между ЕАЭС и Китаем

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Опытные перевозки по электронной накладной между Россией с Китаем запущены в рамках проекта Евразийского экономического союза, сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

"Проведенная сторонами в 2025 году работа позволила перейти к опытным перевозкам по электронной накладной с применением безбумажной технологии между Россией и Китаем. Первые перевозки с востребованными видами грузов - уголь, удобрения, товары народного потребления - по цифровым документам уже запущены через пункт пропуска "Гродеково-Суйфэньхэ", - сказал Слепнев по итогам заседания Совместной комиссии по реализации соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР, его цитирует пресс-служба ЕЭК.

Министр также отметил прогресс при грузоперевозках между ЕАЭС и Китаем в тестировании обмена электронными ветеринарными сертификатами, что особенно важно с учетом значимой доли сельхозпродукции во взаимной торговле.

"Предлагаем тиражировать данную модель для полноценного перехода на электронные ветеринарные сертификаты, а также придать импульс процессу интеграции электронных систем компетентных органов наших стран в области карантина растений", - добавил Слепнев.