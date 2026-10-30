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В Конышевском районе Курской области после атак нарушено электроснабжение

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В десяти населенных пунктах Конышевского района Курской области было нарушено электроснабжение из-за атак, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его данным, сбой затронул около 1,28 тысячи потребителей. Подачу электричества наладили по резервной схеме.

Всего за сутки над регионом был сбит 301 беспилотник, было 89 артобстрелов по отселенным районам и пять сбросов взрывных устройств с БПЛА.

Погибших и пострадавших нет, добавил Хинштейн.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 октября 2026 года Военная операция на Украине
Александр Хинштейн Конышевский район Курская область
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