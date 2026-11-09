В МВД Москвы назвали потерю документов самой частой причиной обращений туристов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Иностранные граждане чаще всего обращаются в полицию в связи с потерей документов, сообщили в туристической полиции столицы.

"В основном иностранные граждане, туристы, к нам обращаются с такими вопросами, как утеря документов", - сказал старший инспектор специализированного батальона МВД России по Москве Ильнур Юсупов на пресс-конференции в Москве, посвященной Дню сотрудника органов внутренних дел.

Он рассказал, что также бывают и нестандартные обращения. Так, в полицию обратился гражданин Турции с проблемой ментального характера.

"Ему срочно требовалась помощь психологов. Соответственно, помогли тоже", - рассказал полицейский.

Он также рассказал, что, в командировке по обмену опытом в Южном Судане российским полицейским удалось посадить за стол переговоров 16 местных бандформирований, и которые по итогу подписали между собой мирное соглашение.