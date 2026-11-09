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Пожар произошел в цехе золотоизвлекательной фабрики "Многовершинное" в Хабаровском крае

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в производственном цехе золотоизвлекательной фабрики в поселке Многовершинный Хабаровского края на площади 4 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба регионального управления ГУ МЧС России.

В 14:25 по местному времени (07:25 по Москве) поступила информация о том, что в поселке Многовершинный на золотоизвлекательной фабрике произошло возгорание распределительного электрощита в надземном здании цеха, говорится в сообщении.

Уточняется, что пожарным в 19:39 по местному времени (12:39 по Москве) удалось локализовать возгорание в здании цеха. Ведется дальнейшая ликвидация очагов горения и тления. Информации о пострадавших нет.

Огнем повреждены стены и обшивка здания из легковозводимых конструкций на общей площади 4 тыс. кв. метров, в том числе стены и потолок. Рядом стоящим постройкам угрозы нет.

В тушении пожара задействован 21 человек и 4 единицы техники.

В поселке Многовершинном располагаются активы АО "Многовершинное" (группа "Ареал" Владислава Свиблова).

Хабаровский край МЧС АО "Многовершинное" группа "Ареал"
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