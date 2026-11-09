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Лавров заявил, что первым пунктом на переговорах в Абу-Даби будут вопросы безопасности РФ и Украины

Лавров заявил, что первым пунктом на переговорах в Абу-Даби будут вопросы безопасности РФ и Украины
Государственные флаги в Абу-Даби
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Первым пунктом повестки предстоящих в Абу-Даби трехсторонних переговоров РФ-США-Украина предполагается обсуждение вопросов безопасности России, Украины и региона в целом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.

"Мы такой подход только приветствуем", - добавил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, "то, что нынешние переговорщики по поручению президента США Дональда Трампа предложили вынести на первый план повестки дня переговоров по украинскому урегулированию именно вопрос коллективной безопасности - конечно, это можно только приветствовать".

Трехсторонняя встреча Россия-США-Украина запланирована в Абу-Даби (ОАЭ) 10-11 ноября.

МИД РФ Сергей Лавров Абу-Даби Украина
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