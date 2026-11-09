Патрушев в Петербурге ознакомился с новыми системами защиты морской инфраструктуры

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев ознакомился в Петербурге с новыми отечественными системами защиты морской инфраструктуры, в частности с плавучей платформой для усиления защиты портов, военно-морских баз и энергообъектов, сообщила пресс-служба коллегии.

"Сегодня в Санкт-Петербурге Николай Патрушев встретился с производителями и конструкторами отечественных систем защиты портовой инфраструктуры и технологий обеспечения безопасности морских перевозок, а также осмотрел экспозицию образцов экспериментальных разработок, предназначенных для защиты морских объектов от террористических угроз", - говорится в сообщении.

Помощнику президента представили плавучую платформу "Плот-47", которая усилит защиту портов, военно-морских баз и энергетических объектов на водных подходах. Недавно на Ладоге успешно прошли боевые испытания ее опытного образца.

"Представленные разработки предназначены для отражения угроз безопасности, среди которых критическое значение имеют атаки на морские суда, объекты морской нефтегазодобывающей и портовой инфраструктуры с использованием беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров", - сообщили в пресс-службе.

Патрушев также обсудил с губернатором Александром Бегловым и руководством Ленинградской области проблемы, связанные с поддержкой разработок по противодействию применения воздушных, надводных и подводных аппаратов.

Кроме того, Патрушев провел заседание президиума научно-экспертного совета Морской коллегии, на котором были рассмотрены вопросы научного обеспечения разработки и апробации нового технологического оборудования защиты морской инфраструктуры.

"Обсуждены также текущие и перспективные вопросы деятельности Морского совета при губернаторе Ленинградской области, включая подготовку кадров для отрасли и работу специализированных инженерных классов", - сообщили в Морской коллегии.