Около 40 дронов сбили за сутки над Брянской областью

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил об отражении атаки дронов ВСУ на регион.

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 37 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Мах во вторник.

О последствиях не сообщается.