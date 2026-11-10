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Вагоны грузового поезда сошли с рельсов из-за обрушения пролета моста в Поморье

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Пролет железнодорожного моста через реку Виледь обрушился в Архангельской области, произошел сход вагонов грузового состава, сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

ЧП произошло около 5:10 вторника на перегоне Черемуха - Виледь. По предварительной информации, пострадавших нет.

"Движение по участку приостановлено. На место направлены восстановительные поезда", - говорится в сообщении.

В настоящее время на станциях Сольвычегодск, Котлас-Южный и Виледь задержаны восемь пассажирских поездов.

"Между станциями Котлас-Южный и Виледь будет организована доставка пассажиров автобусами. Для обеспечения дальнейшего следования по маршруту для пассажиров подготовлены резервные составы", - сообщает пресс-служба.

По информации губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, в правительстве региона создан оперативный штаб, который координирует работу по устранению последствий ЧП, на место выехал министр транспорта региона.

"Сейчас одна из наших главных задач - помочь пассажирам, чьи поезда задержаны. (...) Мы на связи с РЖД и совместно подбираем наземный транспорт для перевозки пассажиров", - написал Цыбульский в своем канале в Max.

Он добавил, что причины и обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

Архангельская область
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