ФСБ сообщила о задержании на Кубани мужчины, готовившего покушение на военного

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте в Краснодарском крае гражданина РФ, который по заданию украинской спецслужбы готовил диверсию против российского военнослужащего.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Краснодарского края пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1957 года рождения, причастного к государственной измене", - объявил во вторник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, в 2025 году задержанный, у которого, есть вид на жительство Украины, в Киеве установил контакт с сотрудником СБУ.

"Действуя по заданию куратора, мужчина прибыл в Краснодарский край с целью проведения рекогносцировки береговой линии Черноморского побережья для последующей передачи полученных сведений противнику. Впоследствии фигуранту было поручено осуществить подготовку диверсионно-террористического акта в отношении военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации, для чего ему были переданы координаты тайника, содержащего взрывные устройства с возможностью дистанционного подрыва", - сказали в ФСБ.

ФСБ в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.