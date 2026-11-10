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В Новгородской области после атаки БПЛА поврежден промышленный объект

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Новгородской области после атаки БПЛА поврежден промышленный объект, сообщил губернатор региона Александр Дронов.

"Сегодня ночью над Новгородской областью отражена массированная атака БПЛА, - написал он в мессенджере. - Пострадал объект промышленности".

Кроме того, в результате падения осколков БПЛА повреждены два дачных дома, пострадавших нет. Сотрудники экстренных служб оперативно отреагировали и ликвидировали последствия атаки.

По информации пресс-службы областного ГУ МЧС, беспилотной опасности вводился за ночь дважды.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 ноября 2026 года Военная операция на Украине
МЧС Новгородская область Александр Дронов
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