В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию

Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине стартовали в Абу-Даби, сообщил "Интерфаксу" источник в переговорной группе.

В них принимают участие представители России, США и Украины.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Россию на переговорах также представляют заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ - заместитель начальника Генштаба Игорь Костюков, замглавы МИД Сергей Рябков и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексей Комков.

В состав делегации также вошли эксперты. В их числе заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Юрий Жигарловский, первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин, первый заместитель руководителя Службы - руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ России Дмитрий Минаев, заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников.

Встреча проходит в закрытом для прессы режиме.