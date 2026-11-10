Поиск

В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию

В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине стартовали в Абу-Даби, сообщил "Интерфаксу" источник в переговорной группе.

В них принимают участие представители России, США и Украины.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Россию на переговорах также представляют заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ - заместитель начальника Генштаба Игорь Костюков, замглавы МИД Сергей Рябков и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексей Комков.

В состав делегации также вошли эксперты. В их числе заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Юрий Жигарловский, первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин, первый заместитель руководителя Службы - руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ России Дмитрий Минаев, заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников.

Встреча проходит в закрытом для прессы режиме.

Абу-Даби Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию

 В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию

На переговорах в Абу-Даби обсудят параметры региональной безопасности по окончании украинского конфликта

FT узнала о попытках США убедить РФ допустить Европу к переговорам по Украине

В Гонконге объем IPO с начала года достиг максимума за шесть лет

 В Гонконге объем IPO с начала года достиг максимума за шесть лет

Источник назвал урегулирование на Украине лишь одним из пунктов переговоров в Абу-Даби

Представители ФСБ вошли в состав делегации РФ на переговорах в Абу-Даби

Переговоры в Абу-Даби по Украине начнутся в 10:50 по московскому времени

 Переговоры в Абу-Даби по Украине начнутся в 10:50 по московскому времени

WSJ сообщила о разногласиях по формату возможной встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина

Что случилось этой ночью: вторник, 10 ноября

Фондовые индексы США в понедельник выросли более чем на 2%

 Фондовые индексы США в понедельник выросли более чем на 2%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12875 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4120 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов