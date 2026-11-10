Поиск

В Новгородской области с начала года популяцию медведей сократили до 3000

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Новгородской области популяция медведей сейчас составляет примерно 3 тысячи особей, сообщает региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства.

"За неполный 2026 год охотники (официально - ИФ) добыли 241 медведя, численность животных (в настоящий момент) составляет около 3 тысяч особей", - говорится в сообщении.

В последние дни животные не доставляли населению области какое-либо беспокойство, не зарегистрировано ни одного случая выхода хищников к людям. Медведи повсеместно забираются в берлоги и впадают в спячку.

По информации комитета, в августе в одном из сельских округов области смертельно раненая местным охотником медведица нанесла ему травмы. В октябре медведь был замечен на улицах Великого Новгорода.

Великий Новгород Новгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В РФ фиксируется сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями

Замглавы МИД РФ обвинил ЕС в стремлении затянуть украинский кризис

Лавров заявил о наличии у РФ своего документа по новой архитектуре безопасности в Евразии

 Лавров заявил о наличии у РФ своего документа по новой архитектуре безопасности в Евразии

На переговорах в Абу-Даби обсудят параметры региональной безопасности по окончании украинского конфликта

Казахстан поставил в РФ 8 тыс. тонн бензина с лета 2026 года

 Казахстан поставил в РФ 8 тыс. тонн бензина с лета 2026 года

Трехсторонние переговоры Россия-США-Украина пройдут в ОАЭ

 Трехсторонние переговоры Россия-США-Украина пройдут в ОАЭ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12876 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4120 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов