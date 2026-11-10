В Новгородской области с начала года популяцию медведей сократили до 3000

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Новгородской области популяция медведей сейчас составляет примерно 3 тысячи особей, сообщает региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства.

"За неполный 2026 год охотники (официально - ИФ) добыли 241 медведя, численность животных (в настоящий момент) составляет около 3 тысяч особей", - говорится в сообщении.

В последние дни животные не доставляли населению области какое-либо беспокойство, не зарегистрировано ни одного случая выхода хищников к людям. Медведи повсеместно забираются в берлоги и впадают в спячку.

По информации комитета, в августе в одном из сельских округов области смертельно раненая местным охотником медведица нанесла ему травмы. В октябре медведь был замечен на улицах Великого Новгорода.