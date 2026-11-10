В ДНР сообщили об эвакуации из Константиновки более 1,2 тыс. человек

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Более 1,2 тыс. мирных жителей эвакуированы из района города Константиновка в Донецкой Народной Республике, среди эвакуированных 50 детей, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Из Константиновского округа эвакуировали 1208 человек, в том числе 50 детей. Им оказываем медицинскую и психологическую помощь, оформляем российские паспорта", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном во вторник его пресс-службой.

Бои за Константиновку начались в октябре прошлого года. В июле текущего года Минобороны России заявило о взятии города под контроль.