Более 11 тыс. жителей Курска остались без отопления и горячей воды

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Подача тепла и горячей воды приостановлена в части Курска из-за повреждения на надземном трубопроводе, сообщает главное управление МЧС России по региону во вторник.

"Поступило сообщение об увеличении расхода подпиточной воды вследствие повреждения на надземном трубопроводе тепловой магистрали по ул. Володарского г. Курска, произведена остановка подачи отопления и горячего водоснабжения", - говорится в сообщении.

По данным главка МЧС, в зону отключения попали 22 многоквартирных дома, где проживают 11 300 человек.

Также отключение затронуло Курский базовый медицинский колледж и учебный корпус Курского электромеханического техникума.

В настоящее время проходят ремонтные работы. Восстановить теплоснабжение планируется к 23:00 вторника.