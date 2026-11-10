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Кишинев присоединится к санкционной политике Евросоюза в отношении Москвы и Минска

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Молдавия, желающая вступить в Евросоюз, полностью присоединится к санкциям ЕС, в том числе против Москвы и Минска, заявил министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в Кишиневе на конференции о расширении ЕС.

"Страна полностью присоединится к санкционной политике Евросоюза, в том числе в отношении России и Беларуси", - сказал министр.

По его словам, решения по этому поводу могут быть приняты в ближайшее время.

"В настоящее время уровень присоединения Молдовы к европейским санкциям составляет 91%. У нас осталось небольшое отставание в части отраслевого пакета санкций, введённого ещё в 2014 году, к которому мы не присоединились и который касается России и Беларуси. Этот пробел необходимо устранить, чтобы достичь 100-процентного соответствия. Сейчас мы работаем над поиском решений и необходимых механизмов", - заявил Попшой.

Решение о присоединении к европейским санкциям принимает специальная правительственная комиссия на основании предложения Министерства иностранных дел и после оценки возможных последствий. Реализация ограничительных мер впоследствии возлагается на внешнеполитическое ведомство.

Евросоюз Михай Попшой МИД Молдавия Белоруссия
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