Приостановили работу аэропорты Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Чебоксар

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Чебоксар, сообщили в Росавиации в среду.

"Аэропорты Бугульма, Казань, Нижнекамск (Бегишево), Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в мессенджере Max.

В настоящее время также не обслуживают рейсы аэропорты Петрозаводска, Краснодара, Геленджика, Череповца, Саранска, Пензы, Саратова, Ярославля, Пензы и петербургский Пулково.