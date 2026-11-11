Глава Ленобласти сообщил об уничтожении 141 беспилотника над регионом

Аэропорт Пулково приостановил работу

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Над Ленинградской областью уничтожен 141 беспилотника, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

"Над территорией Ленинградской области сбит 141 БПЛА. Боевая работа продолжается", говорится в сообщении в канале Дрозденко в Max.

Ранее в ночь на среду глава региона информировал об уничтожении 92 дронов. Петербургский аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет воздушные суда.