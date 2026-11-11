В Абу-Даби пройдет второй день трехсторонних переговоров РФ, США и Украины

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Переговоры России, США и Украины по украинскому урегулированию продолжатся в среду в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Встреча представителей Москвы, Вашингтона и Киева началась накануне, в этот день переговоры длились порядка 4 часов, разговор шел за закрытыми дверями. Все участники в начале встречи выразили надежду на то, что переговоры позволят продвинуться к миру.

Переговорный процесс возобновился в Абу-Даби во вторник после почти девятимесячного перерыва. О готовности России возобновить переговоры в трехстороннем формате президент РФ Владимир Путин сообщил спецпредставителю президента США Стиву Уиткоффу на встрече в Санкт-Петербурге 21 октября.

В прошлый раз представители России, США, Украины встречались в феврале 2026 года, после чего стороны вели переговоры в двустороннем формате. Американские переговорщики - спецпредставители президента США Уиткофф и Джаред Кушнер, которые и сейчас участвуют в переговорах в Абу-Даби, встречались с Путиным в Москве, такие же встречи представители администрации США проводили и с украинской стороной.

Российская делегация, которую возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, прибыла в ОАЭ в понедельник вечером. В ее состав также входят заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ - заместитель начальника Генштаба Игорь Костюков и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексей Комков.

Делегация России в этот раз шире, в нее входят и эксперты, в их числе заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Юрий Жигарловский, первый заместитель начальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин, первый заместитель руководителя Службы - руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ России Дмитрий Минаев, заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников.

В первый день в переговорах также принимал участие верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Накануне источник в российской переговорной группе сообщил, что главной темой трехсторонней встречи являются ключевые аспекты формирования новой системы безопасности в Европе в постконфликтный период, а украинское урегулирование, будучи критически важным вопросом, будет лишь одним из пунктов дискуссии.

Кроме того, по словам источника, участники встречи сосредоточатся на выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности.

Спецпосланник американского президента Кушнер во вторник, начиная переговоры, выразил надежду, что предстоящие два дня будут очень продуктивными. Он заявил, что США считают нужным выработать новую систему безопасности, которая надолго обеспечит мир на территории Европы, уточнив, что целью встречи будет не только обсуждение украинского урегулирования, но и "отношения Европы, России и Украины в сфере безопасности".

Кушнер сообщил, что участникам трехсторонних переговоров предстоит обсудить многие идеи, подготовленные США совместно с европейскими странами и Украиной.

Представители Европы, несмотря на то, что они присутствовали во вторник в Абу-Даби, в переговорах не участвовали. Однако, в преддверии встречи РФ-США-Украина у американской стороны состоялись контакты с представителями Украины, ЕС, НАТО, ряда европейских стран. Как сообщил Уиткофф, стороны обсудили гарантии безопасности Киеву, важность сохранения суверенитета Украины и ее территориальной целостности. Кроме того, они обсуждали средства обеспечения европейской безопасности после завершения украинского кризиса.