Поиск

В Абу-Даби пройдет второй день трехсторонних переговоров РФ, США и Украины

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Переговоры России, США и Украины по украинскому урегулированию продолжатся в среду в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

В миреКушнер назвал обнадеживающим первый день переговоров в Абу-ДабиЧитать подробнее

Встреча представителей Москвы, Вашингтона и Киева началась накануне, в этот день переговоры длились порядка 4 часов, разговор шел за закрытыми дверями. Все участники в начале встречи выразили надежду на то, что переговоры позволят продвинуться к миру.

Переговорный процесс возобновился в Абу-Даби во вторник после почти девятимесячного перерыва. О готовности России возобновить переговоры в трехстороннем формате президент РФ Владимир Путин сообщил спецпредставителю президента США Стиву Уиткоффу на встрече в Санкт-Петербурге 21 октября.

В прошлый раз представители России, США, Украины встречались в феврале 2026 года, после чего стороны вели переговоры в двустороннем формате. Американские переговорщики - спецпредставители президента США Уиткофф и Джаред Кушнер, которые и сейчас участвуют в переговорах в Абу-Даби, встречались с Путиным в Москве, такие же встречи представители администрации США проводили и с украинской стороной.

Российская делегация, которую возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, прибыла в ОАЭ в понедельник вечером. В ее состав также входят заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ - заместитель начальника Генштаба Игорь Костюков и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексей Комков.

Делегация России в этот раз шире, в нее входят и эксперты, в их числе заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Юрий Жигарловский, первый заместитель начальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин, первый заместитель руководителя Службы - руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ России Дмитрий Минаев, заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников.

В миреРубио заявил, что переговоры покажут, всерьез ли РФ готова решать украинский конфликтЧитать подробнее

В первый день в переговорах также принимал участие верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Накануне источник в российской переговорной группе сообщил, что главной темой трехсторонней встречи являются ключевые аспекты формирования новой системы безопасности в Европе в постконфликтный период, а украинское урегулирование, будучи критически важным вопросом, будет лишь одним из пунктов дискуссии.

Кроме того, по словам источника, участники встречи сосредоточатся на выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности.

Спецпосланник американского президента Кушнер во вторник, начиная переговоры, выразил надежду, что предстоящие два дня будут очень продуктивными. Он заявил, что США считают нужным выработать новую систему безопасности, которая надолго обеспечит мир на территории Европы, уточнив, что целью встречи будет не только обсуждение украинского урегулирования, но и "отношения Европы, России и Украины в сфере безопасности".

Кушнер сообщил, что участникам трехсторонних переговоров предстоит обсудить многие идеи, подготовленные США совместно с европейскими странами и Украиной.

Представители Европы, несмотря на то, что они присутствовали во вторник в Абу-Даби, в переговорах не участвовали. Однако, в преддверии встречи РФ-США-Украина у американской стороны состоялись контакты с представителями Украины, ЕС, НАТО, ряда европейских стран. Как сообщил Уиткофф, стороны обсудили гарантии безопасности Киеву, важность сохранения суверенитета Украины и ее территориальной целостности. Кроме того, они обсуждали средства обеспечения европейской безопасности после завершения украинского кризиса.

США Россия Украина переговоры Абу-Даби
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Палата представителей США отложила рассмотрение импичмента Хегсету

Белый дом выступил в защиту Хегсета из-за попытки объявить ему импичмент

 Белый дом выступил в защиту Хегсета из-за попытки объявить ему импичмент

В Абу-Даби пройдет второй день трехсторонних переговоров РФ, США и Украины

Премьер Норвегии не исключил еще одного телефонного разговора с Путиным

 Премьер Норвегии не исключил еще одного телефонного разговора с Путиным

Кушнер назвал обнадеживающим первый день переговоров в Абу-Даби

 Кушнер назвал обнадеживающим первый день переговоров в Абу-Даби

Латвийские военные обустраивают противотанковые заграждения на границе с РФ

Пресс-подход делегации РФ на переговорах в Абу-Даби состоится в среду

Рубио назвал переговоры в Абу-Даби продуктивными, добавив, что остается много работы

 Рубио назвал переговоры в Абу-Даби продуктивными, добавив, что остается много работы

Глава Пентагона назвал фарсом попытку добиться его импичмента

Избиратели штата Калифорния не поддержали идею введения налога для миллиардеров

 Избиратели штата Калифорния не поддержали идею введения налога для миллиардеров
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4125 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12882 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов