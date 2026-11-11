Премьер Норвегии не исключил еще одного телефонного разговора с Путиным

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре не исключает, что он и президент Финляндии Александр Стубб проведут еще один телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"Я очень рад, что Норвегия и Финляндия приняли этот вызов (инициировали диалог с Россией - ИФ), и не исключаю, что у нас будет новый разговор", - сказал Стёре норвежскому вещателю NRK.

Комментируя состоявшуюся во вторник в Копенгагене встречу премьер-министров стран Северной Европы с украинским президентом Владимиром Зеленским, он отметил, что "поддержка Украины сильна среди северных стран".

"Мы - одни из самых значимых участников поддержки Украины. Важно, что мы встретились для обсуждения как текущих переговоров, так и направления поддержки, особенно сейчас, когда Украина сталкивается с напряженной зимой", - сказал Стёре.

Он сообщил, что Зеленский рассказал на встрече о прошедшем в Абу-Даби первом дне переговоров делегация России, Украины и США и заявил, что пришло время Европе выбрать одного представителя для участия в переговорах в будущем.

"У меня впечатление, что предпринимается серьёзная попытка продвинуться на несколько шагов дальше", - сказал Стёре после разговора с Зеленским.