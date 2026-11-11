Над Ленобластью сбито за ночь 150 БПЛА

Целью атаки была портовая зона Усть-Луга

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о ликвидации 150 беспилотников над территорией региона минувшей ночью, целью ударов стала портовая зона Усть-Луга.

"По предварительным данным, за ночь над Ленинградской областью сбито 150 БПЛА противника. Целью атаки была портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе", - говорится в сообщении главы региона в мессенджере Max.

Он добавил, что результате атаки БПЛА начался пожар, пострадали трое работников, угрозы их жизни нет.