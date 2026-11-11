Над Калужской областью ликвидировано 14 БПЛА

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в среду об уничтожении 14 беспилотников над регионом.

"За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территориями Дзержинского, Износковского, Кировского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - говорится в сообщении губернатора в мессенджере Max.

По предварительной информации, в Кировском округе в результате атаки осколками БПЛА посечены кровля частного дома, хозпостройка, забор и автомобиль.