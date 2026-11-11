Обломки БПЛА попали в многоэтажку в Смоленской области, есть погибшие

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в среду о двух погибших в результате попадания обломков БПЛА в многоэтажный дом в городе Ярцево.

"К сожалению, в результате атаки в городе Ярцево есть погибшие. Обломки попали в многоэтажный дом, что привело к пожару. Погибли два человека", - говорится в сообщении губернатора в мессенджере Max.

Анохин уточнил, что были эвакуированы жильцы, из непосредственной зоны пожара спасены 10 человек, организован пункт временного размещения.