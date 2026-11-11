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ВСУ более 100 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Сбито и подавлено 155 беспилотников

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 109 атаках с украинской стороны по региону за минувшие сутки.

Удары пришлись по Белгороду и девяти округам. Противник произвел один артиллерийский обстрел и четыре раза сбросил взрывные устройства с БПЛА, написал глава региона в своем канале в Max.

За сутки над регионом сбили и подавили 155 беспилотников.

Ранее сообщалось, что в результате атак ранения получил один человек. Пострадавшая находится на амбулаторном лечении, уточнил Шуваев.

В оперативном штабе Белгородской области проинформировали, что к медикам накануне обратились три человека.

В частности, в детскую областную клиническую больницу госпитализирована девочка 10 лет, которая получила осколочные ранения лица и ног в результате атаки дрона на частный дом рано утром 10 ноября в селе Беленькое Борисовского округа. Также в больнице помощь оказали ее матери, которая получила акубаротравму.

Кроме того, к врачам обратился мужчина, который получил акубаротравму при атаке дрона на грузовой автомобиль в городе Шебекино 9 ноября.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область ВСУ атаки
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