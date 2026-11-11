Режим беспилотной опасности ввели в Свердловской области

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - На территории Свердловской области начал действовать режим беспилотной опасности, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в среду.

"Беспилотная опасность на территории Свердловской области (...). Сохраняйте спокойствие. Зайдите в укрытие. Держитесь дальше от окон", - говорится в сообщении.

Губернатор региона Денис Паслер в своем канале в Мах проинформировал, что в целях безопасности могут быть введены ограничения на работу связи и мобильного интернета.