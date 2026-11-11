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Цены на нефть повышаются, Brent торгуется около $92,3 за баррель

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в среду после снижения до двухмесячных минимумов в ходе предыдущей сессии.

Надежды на деэскалацию конфликта США и Ирана способствовали спаду на рынке накануне, однако трейдеры по-прежнему обеспокоены продолжающимися нападениями на суда в Ормузском проливе, что поддерживает цены на нефть.

Последние данные свидетельствуют о том, что в ноябре число нападений на суда практически не сокращается. Во вторник Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об атаке на танкер у оманской провинции Мусандам. Инцидент произошел в 19 морских милях к северо-востоку от порта Лима в Омане.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил накануне о подрыве трех танкеров в Ормузском проливе, двигавшихся по не одобренному Тегераном маршруту.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $92,29 за баррель, что на $0,8 (0,87%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $1,08 (1,17%), до $91,49 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,46 (0,53%), до $86,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $0,81 (0,93%), до $86,04 за баррель.

По данным Вашингтонского института ближневосточной политики, в октябре нападениям в регионе подверглись 37 судов - это максимальный месячный показатель с начала войны на Ближнем Востоке.

"На фоне неопределенности вокруг дипломатических переговоров число нападений на суда на морских маршрутах, обеспечивающих поставки нефти из Персидского залива, увеличилось", - отмечает старший аналитик Sparta Commodities Джун Го.

Внимание рынка направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован позднее на этой неделе. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали увеличение запасов нефти на 9 млн баррелей.

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