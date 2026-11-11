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ВС разъяснил необходимость привлекать к суду владельцев сайтов за запрещенную информацию

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президиум Верховного суда России разъяснил необходимость привлечения владельцев сайтов к участию в деле о признании информации, распространенной на их интернет-ресурсе, запрещенной.

"В документе закреплено, что непривлечение к участию в деле о признании информации запрещенной к распространению администратора доменного имени или владельца сайта, если известны сведения о них, является основанием для отмены решения суда", - говорится в утвержденном Президиумом ВС тематическом обзоре.

При этом Верховный суд обратил внимание, что предварительное ограничение доступа к странице сайта не препятствует разрешению других административных дел, предметом рассмотрения которых является данная страница.

В обзоре также разъяснено судам, что административное исковое заявление, поданное в районный суд военным прокурором, не может быть возвращено в связи с нарушением родовой подсудности.

"Также указано, что административный истец при предъявлении заявления обязан предоставить сведения, необходимые для доступа суда к информации, размещенной в интернете. При этом оценка обоснованности доводов об отнесении такой информации к запрещенной должна осуществляться в судебном заседании", - отмечают в ВС.

Верховный суд
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