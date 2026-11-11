Депутаты проголосовали за полный запрет продажи вейпов в Петербурге с 1 марта

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Петербургский парламент поддержал полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним на территории города.

Соответствующий законопроект принят в первом чтении на пленарном заседании в среду. За документ проголосовали все 50 депутатов.

Документ внесен бюджетно-финансовым комитетом (БФК) и комиссией по социальной политике и здравоохранению Заксобрания.

Запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина предлагается установить с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года.

Председатель БФК Денис Четырбок пояснил, что документ необходимо принять и опубликовать до 1 декабря, чтобы он вступил в силу с марта. Синхронные меры будут приняты в Ленинградской области, добавил он.

"Наши тесные географические и экономические связи не позволят в полной мере достичь эффекта, если запрет будет действовать только в одном из наших регионов. (...) У нас есть понимание, что коллеги из Законодательного собрания Ленобласти тоже в ближайшее время рассмотрят такой законопроект, мы ожидаем, что до 1 декабря этот документ будет принят в Ленобласти", - сказал Четырбок.

Авторы рассчитывают, что это поспособствует профилактике никотиновой зависимости, прежде всего среди молодежи. По словам Четырбока, статистические данные свидетельствуют о снижении возраста приобщения к вейпам в Петербурге, при этом, отметил депутат, есть большие вопросы к составу соответствующих жидкостей.

Системы нагревания табака при этом под запрет не подпадут.

По данным Смольного, не считая магазинов смешанной торговли, в Петербурге работают 615 вейпшопов. В результате запрета, как ожидает Четырбок, им грозит либо закрытие, либо перепрофилирование.