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Пожар на складе в Казани локализован на площади 4 тыс. кв. м

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Пожарным удалось локализовать возгорание на складе на улице Поперечно-Ноксинской в Казани на площади 4 тыс. кв. м, сообщает ГУ МЧС по Татарстану в среду.

"В 13:59 по московскому времени объявлена локализация пожара", - говорится в сообщении.

Пожарные вскрыли кровлю и обнаружили под ней новые очаги горения.

Они также спасли от огня семь легковых автомобилей, стоявших рядом со складом. При этом машины частично пострадали от высокой температуры.

В тушении участвуют 83 человека, задействованы 28 единиц техники, включая пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что в Казани в среду загорелось здание склада на площади 1,6 тыс. кв. м и автопокрышки на открытой площадке на площади 800 кв. м.

Татарстан Казань
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