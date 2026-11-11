Масштабный обмен пленными между РФ и Украиной может пройти в ближайшие 2-3 недели

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - РФ и Украина на трехсторонних переговорах в Абу-Даби согласовали самый масштабный за время конфликта обмен военнопленными, он состоится в ближайшие две-три недели, заявил первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин.

"Мы договорились, что это будет один из самых масштабных обменов. Конкретные цифры назывались разные, но к какому-то итоговому мы пока не подошли, потому что процедура требует согласования", - заявил Зорин ИС"Вести" в среду.

"В ближайшие, может быть, две-три недели, как мне кажется, после согласования всех вопросов, связанных с процедурой обмена",- сказал представитель Генштаба, отвечая на вопрос о сроках обмена.

Он добавил, что количество пленных при обмене между Россией и Украиной будет более тысячи с каждой стороны.