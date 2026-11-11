Повышение до 10 тысяч рублей порога для ареста имущества должников одобрено в I чтении

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1278814-8, который повышает с 3000 до 10 тысяч рублей сумму долга, при которой нельзя производить арест имущества должника.

Правительство внесло его в парламент в июле, речь идет о поправках к закону "Об исполнительном производстве".

"Законопроектом предусматривается возможность наложения ареста на денежные средства исключительно в размере задолженности, увеличение минимальной суммы долга с 3 тысяч рублей, как это предусмотрено сейчас, до 10 тысяч рублей. Т.е. если сумма долга менее 10 тысяч рублей, то судебный пристав вправе будет обратить взыскание только на денежные средства на счетах должника и его заработную плату, а не на имущество", - сказала депутатам заместитель министра юстиции Елена Ардабьева.

Сейчас арест имущества должника допускается, если сумма взыскания по исполнительному производству превышает 3 тысячи рублей. Этот порог не распространяется на арест денежных средств, заложенного имущества, на которое обращается взыскание в пользу залогодержателя (например, автомобиля, заложенного банку по автокредиту), а также на случаи, когда сам исполнительный документ содержит требование о наложении ареста (например, по решению суда для обеспечения иска). Законопроект предлагает увеличить этот порог с 3 до 10 тысяч рублей. Одновременно законопроект расширяет перечень исключений из этого запрета и добавляет туда взыскание алиментов, возмещения вреда здоровью и в связи со смертью кормильца, ущерба от преступления, уголовного штрафа, компенсации морального вреда, задолженности по зарплате и выходным пособиям, налоговой задолженности и авторских вознаграждений. Т.е. по этим требованиям имущество можно будет арестовать и при долге до 10 тысяч рублей включительно.

"Для долгов свыше 10 тысяч рублей предусматривается возможность установления запретов на совершение регистрационных действий с имуществом, которые не будут блокировать деятельность должника", - отметила представитель Минюста.

По словам Ардабьевой, законопроект также устанавливает четкую последовательность обращения взыскания на денежные средства должника.

Согласно действующему законодательству, долг взыскивают сначала за счет денежных средств на счетах и вкладах в рублях, при их нехватке - в иностранной валюте, затем за счет драгоценных металлов на счетах и во вкладах. Если денежных средств и драгоценных металлов недостаточно, взыскание обращают на цифровые рубли. При этом отдельной очередности для денег на текущих счетах и вкладах не установлено.

Законопроект предлагает установить более подробную очередность: сначала взыскивать рубли с расчетных и текущих счетов, затем деньги с валютных счетов, после этого - с рублевых и валютных вкладов. Далее взыскание будет обращаться на драгоценные металлы, электронные деньги в рублях и иностранной валюте, иные ценности и в последнюю очередь на цифровые рубли. К каждому следующему источнику можно будет переходить только при отсутствии или нехватке средств предыдущего.

Сейчас пристав сам указывает в постановлении, с какого счета и в каком объеме списывать деньги. Эту норму законопроект отменяет. Вместо этого банки будут исполнять постановления с учетом установленной очередности и размера задолженности.

Кроме того, пристав сможет сразу обращать взыскание на зарплату и иные доходы должника при долгах до 30 тысяч рублей вместо нынешних 10 тысяч рублей

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования. "Отлагательный срок вступления законопроекта в силу обусловлен необходимостью доработки программного обеспечения банков и иных кредитных организаций", - говорится в пояснительной записке.