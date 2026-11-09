Проект о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей РФ в соцсетях одобрен для I чтения

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству на заседании в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект об установлении административных штрафов за распространение материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и отказ их удалять.

В настоящее время установлен запрет распространения в аудиовизуальных сервисах аудиовизуальных произведений, которые содержат материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание.

Кроме того, установлена обязанность владельцев аудиовизуальных сервисов и владельцев социальных сетей ограничить доступ к аудиовизуальному произведению при получении соответствующего требования Роскомнадзора, направленного на основании решения Минкультуры России об отказе в предоставлении прокатного удостоверения такому произведению или об отзыве такого удостоверения, либо заключения Минкультуры России о наличии в таком произведении материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующих их отрицание, в течение суток с момента получения указанного требования.

"Хочу сразу сделать поправку, что "граждане" в этом случае - это владельцы социальных сетей, а не пользователи", - отметил на заседании комитета один из его авторов председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Он прокомментировал и рассуждения, которые "звучали в средствах массовой информации еще в июле на предмет, кто же будет определять, соответствуют ли произведения нашим традиционным ценностям". "Коллеги, речь идет именно о намерении дискредитации традиционных российских духовно-нравственных ценностей, которые обозначены в указе президента, или пропагандирующих их отрицание", - сказал Боярский.

Законопроект (1101893-8) предлагает, в частности, за неисполнение обозначенного требования Роскомнадзора владельцами аудиовизуальных сервисов и владельцами социальных сетей ввести административный штраф в размере до 20 тысяч рублей для граждан, до 200 тысяч рублей - для должностных лиц, до миллиона рублей - для юридических лиц.

Повторное совершение правонарушения увеличит штраф до 300 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч рублей - для должностных лиц, до пяти миллионов рублей - для юридических лиц, предусматривает проект закона.

Для владельцев аудиовизуальных сервисов предлагается ввести административные штрафы за распространение аудиовизуальных произведений, которые содержат материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание.

Размер штрафов составит до 5 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч рублей - для должностных лиц, до 700 тысяч рублей - для юридических лиц. За повторное аналогичное правонарушение штраф возрастет до 150 тысяч рублей для граждан, до 400 тысяч рублей - для должностных лиц, до 3 миллионов рублей - для юридических лиц.

При этом в случае удаления владельцем аудиовизуального сервиса произведения, которое содержит материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание, в течение суток с момента отзыва прокатного удостоверения, административная ответственность наступать не будет, указывается в проекте закона.

Предлагается установить срок давности привлечения к ответственности по вновь вводимым составам административных правонарушений равный одному году.

Возбуждение дел об административных правонарушениях в случае распространения аудиовизуальных произведений, которые содержат материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание, предлагается отнести к компетенции Минкультуры России, а в случае их неудаления по требованию - к компетенции Роскомнадзора.

Рассмотрение дел об административных правонарушениях по всем вводимым составам предлагается отнести к компетенции районных судов.

Законопроект внесен группой депутатов Госдумы: Сергеем Боярским, Антоном Горелкиным, Антоном Немкиным и Алексеем Волоцковым.