Удвоение штрафов за нарушение общественного порядка рекомендовано к I чтению

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении комплексный законопроект № 665-9 проект закона о повышении в среднем примерно в два раза нижних и верхних пределов административных штрафов для физических лиц, должностных лиц и юридических лиц за отдельные административные правонарушения, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

Правительственный законопроект предусматривает, в частности, повышение размеров административных штрафов за нарушение установленного запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, умышленное повреждение или срыв печати (пломбы), наложенной правомочным должностным лицом, проживание гражданина РФ без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), проживание гражданина России по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации, мелкое хулиганство, нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами своих полномочий в указанных целях, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы или войска Национальной гвардии, потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах.

Кроме того, штрафы планируется повысить за появление в общественных местах в состоянии опьянения, производство и распространение экстремистских материалов, нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Предлагаемое повышение предусматривается за нарушения, санкции по которым в большинстве случаев не увеличивались с 2012 года. Индексация размеров штрафов является важным механизмом, который обеспечивает адекватность наказания в соответствии с существующей экономической ситуацией в России, говорится в пояснительной записке.

Этот метод позволяет сохранить "справедливое соотношение между размером штрафа и степенью общественной опасности правонарушения", считают разработчики.

Инициатива предусматривает совершенствование административной ответственности в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения территорий от чрезвычайных ситуаций.

"Законопроект, естественно, отразится на доходах бюджетной системы. По нашим расчетам, которые сделаны совместно с МВД и МЧС, исходя из статистики применения соответствующих норм в действующей редакции, с пересчетом на актуализированный размер штрафов, он может принести бюджетной системе порядка 5 миллиардов рублей в год", - сказал на заседании комитета замминистра финансов Алексей Липаев.