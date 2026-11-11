Россия закрыла въезд двум депутатам и двум журналистам из Франции

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российская сторона в качестве ответной меры на высылку российской журналистки Ксении Федоровой из Франции запретила въезд в страну двум французским депутатам и двум журналистам, заявила представитель МИД Мария Захарова.

"В качестве реакции мы сказали, что будем разрабатывать комплекс ответных шагов: в соответствии с ФЗ от 15.08.1996 "О порядке въезда в РФ и выезда из РФ" в качестве реакции на упомянутые меры в отношений российской журналистки, российской гражданки российской стороной принято решение о запрете въезда на территорию нашего государства депутатам Нацсобрания Франции Артуру Делапорту и Саше Улье, а также журналистам Полю Гого и Ариан Шиман за то, что они участвовали в травле Федоровой и призывали к ее высылке, которая в результате и состоялась", - сказала она.

"То есть они были теми людьми, которые этому не просто содействовали, а конкретно всем этим занимались. Я хотела бы отметить и подчеркнуть, что любые враждебные действия в отношении нашей страны и ее граждан не останутся без надлежащего ответа", - подчеркнула Захарова.