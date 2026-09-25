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В МИД заявили, что РФ ответит на санкции ЕС против журналистки Федоровой

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Россия даст ответ на санкции ЕС в отношении российской журналистки Ксении Федоровой, требует от профильных международных структур, включая УВКПЧ ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ, дать надлежащую оценку действиям Франции и ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Со своей стороны информируем, что на русофобские выпады соответствующих стран и их агрессивно настроенных блоков будет дан надлежащий ответ", - говорится в комментарии Захаровой в связи с решением ЕС ввести санкции против бывшего главного редактора RT France Ксении Федоровой.

"Требуем от профильных международных структур, включая руководство УВКПЧ ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ, дать надлежащую оценку действиям Франции и ЕС в части соблюдения ими собственных международных обязательств в области обеспечения свободы доступа к информации и свободы выражения мнения", - отметила представитель МИД.

Она напомнила, что 24 сентября Евросоюз ввел санкции против бывшего главного редактора телеканала RT France, журналистки французских изданий CNews, Europe 1 и JDNews Ксении Федоровой.

МИД РФ ЕС Евросоюз RT France Ксения Федорова
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