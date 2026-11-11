Лавров назвал наиболее оправданным трехсторонний формат переговоров по Украине

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Трехсторонний формат переговоров по Украине наиболее оправданный, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В данном случае трехсторонний формат, он наиболее оправданный", - сказал он в комментарии ИС "Вести".

"Как я понимаю, комментарии по итогам этих переговоров в Абу-Даби все стороны сделали более-менее позитивные", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ продолжил: "Я сейчас не беру в расчет Зеленского, он постоянно играет в какие-то свои собственные игры, но переговорщики его, судя по всему, были предметно настроены".

"Посмотрим, что (помощник президента РФ Владимир - ИФ) Мединский расскажет со своей делегацией, когда вернется (из Абу-Даби - ИФ)", - сказал Лавров.

Ранее в среду в столице ОАЭ Абу-Даби прошел второй день трехсторонних переговоров России, США и Украины на тему урегулирования украинского конфликта.



