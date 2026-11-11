Поиск

МИД РФ подтвердил, что Лавров не поедет на СМИД ОБСЕ в Швейцарию

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров не будет участвовать во встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Лугано (Швейцария), уровень представленности назовут позднее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На данном этапе в графике этого мероприятия нет у министра, а на каком уровне оно будет представлено (с российской стороны - ИФ), мы обязательно сообщим ближе к самому мероприятию", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Так Захарова ответила на вопрос журналистов о представленности РФ на СМИД ОБСЕ.

В понедельник источник в Вене сообщал "Интерфаксу" о том, что российский министр не примет участия в мероприятии в Лугано, однако РФ представлена будет.

МИД РФ Сергей Лавров ОБСЕ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мединский не видит возможности для территориальных обменов между РФ и Украиной

Биржам разрешили запускать торги криптовалютами с 22 ноября

 Биржам разрешили запускать торги криптовалютами с 22 ноября

В Кремле сообщили, что Уиткофф и Кушнер прилетят в Москву 12 ноября

 В Кремле сообщили, что Уиткофф и Кушнер прилетят в Москву 12 ноября

МИД РФ напомнил россиянам о рекомендации воздержаться от поездок в Польшу

 МИД РФ напомнил россиянам о рекомендации воздержаться от поездок в Польшу

В Антарктиде попытаются добыть древнейший лед возрастом около 1,5 млн лет

В Кремле не исключили подключения Европы к украинским переговорам на каком-то этапе

 В Кремле не исключили подключения Европы к украинским переговорам на каком-то этапе

Мединский в свете территориального вопроса заявил, что каждая пядь российской земли будет ей возвращена

Экс-министр Абызов приговорен к 14 годам колонии за мошенничество с инвестициями

 Экс-министр Абызов приговорен к 14 годам колонии за мошенничество с инвестициями
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12898 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов