МИД РФ подтвердил, что Лавров не поедет на СМИД ОБСЕ в Швейцарию

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров не будет участвовать во встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Лугано (Швейцария), уровень представленности назовут позднее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На данном этапе в графике этого мероприятия нет у министра, а на каком уровне оно будет представлено (с российской стороны - ИФ), мы обязательно сообщим ближе к самому мероприятию", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Так Захарова ответила на вопрос журналистов о представленности РФ на СМИД ОБСЕ.

В понедельник источник в Вене сообщал "Интерфаксу" о том, что российский министр не примет участия в мероприятии в Лугано, однако РФ представлена будет.